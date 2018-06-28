У президента Украины Петра Порошенко сейчас есть право досрочно распустить парламент Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Алексей Мушак, отмечая, что Рада якобы уже может быть распущена завтра, 29 июня.

Он сообщает, что пункт 3 статьи 90 Конституции дает президенту Украины право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

"Этот прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно наступил. Еще при спикерстве Гройсмана. Во время третьей сессии с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 года парламент не собирался 31 день. Хотя должен был бы", - подчеркивает он.

И делает вывод: "Тем самым у президента уже давно есть право распустить ВР. И даже спрашивать о коалиции или какие-то другие поводы придумывать не надо".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, как подменили Конституцию. Украина уже четыре года живет по Основному закону в весьма сомнительной редакции.

Также мы писали о том, что Гройсман хочет усилить свои полномочия в Конституции.