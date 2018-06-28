Голливудская актриса Джулия Робертс завела аккаунт в соцсети Instagram. Звезда опубликовала там первое фото, на котором она запечатлена сидящей на траве под деревом, демонстрируя фирменную улыбку.

Фото: instagram.com

За первые сутки "жизни" актрисы в этой соцсети она обзавелась боле, чем 266 тысячами подписчиков. А ее первое фото собрало почти 98 тысяч лайков.

Напомним, ранее фото Джулии Робертс, одетой в футболку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" появлялось в другой соцсети - в мироблоке клуба в Тwitter.

Ранее "Страна" писала о том, что Джулия Робертс признана самой красивой женщиной мира в 2017 году по версии People.

Также мы сообщали, что официальный аккаунт Instagram опубликовал фото Киева, который похож на разноцветный пазл.