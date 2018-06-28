Германия считает введенные США пошлины на ввоз алюминия и стали незаконными.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, пишет DW.

При этом она добавила, что Германия хотела бы продолжать переговоры.

"Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", — заявила Меркель.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения США с ключевыми партнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры.

Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия.

Ранее "Страна" сообщала, что торговая война в действии. Начали действовать пошлины США на сталь и алюминий из Евросоюза.

Также страны "Большой семерки" обрушились с критикой в адрес США.