Сегодня Украина отмечает день своей Конституции, принятой в далеком 1996 году.

Для украинцев этот праздник - всего лишь еще один выходной и пока не наполнен каким-либо сакральным смыслом. И это не удивительно.

Конституционные права - на труд, отдых, бесплатную медицину, справедливый суд, защиту родного языка и многое другое - красиво прописаны в Основном законе. Но на деле они нарушаются повсеместно.

Что же касается политической части Конституции, то ее меняют в угоду каждому новому президенту страны.

Мы уже проанализировали, как власти Украины вертели Основным законом со дня его появления на свет. Сегодня украинские политики, юристы и журналисты подводят очередные итоги работы Конституции в нашей стране.

Адвокат Елена Лукаш считает, что на практике европейское конституционное право у нас давно заменили крепостным.

"Добрая сказка с несчастливым концом.

Её не воскресить, и тем не менее каждый день происходит групповое... игнорирование основного закона, и работает только закон подлости.

Посмотрите на эти бракованные партии, бракованного гаранта и бракованные органы, подтирающиеся этой самой Конституцией.

Кто сможет искренне назвать их конституционными?

Людоедство, игры без правил и законы джунглей. Все по тарифу. Все согласно купленных мандатов.

Фантазии и вопли буйных превращаются в законы. И Украина становится безлюдной.

В последнее время крепнет уверенность, что в основу норм ложится не европейское право, а крепостное. И хуже этого бреда является только практика его применения.

Сегодня точно не праздник. Но так будет не всегда. Я не сомневаюсь".

Одесский депутат Дмитрий Спивак говорит, что в Украине на 100% нарушена самая первая статья Основного закона. А значит от украинских реалий оторван и остальной текст "общественного договора":

"В Конституции любого современного государства, именно в первой статье определяется главные постулаты, по которым должно жить это государство. В первой статье всегда заложена суть государственной конструкции.

Остальные статьи - лишь производные, и определяют более детальные механизмы и инструменты воплощения в жизнь основных норм первой статьи во всех сферах жизни, и регулируют степень ответственности за нарушение этих правил.

Итак, первая статья нашей Конституции гласит, что "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

Все, дальше можно не читать. К сожалению для всех граждан нашей страны, и для государства в целом, можно констатировать. Украина не является сегодня демократической, правовой, независимой и социальной.

Правящий политический класс уже много лет формирует, скорее квази- феодальное и неправовое государство, с элементами авторитаризма, ущемляющее социальные и другие права человека. Что касается государственного суверенитета и независимости, то думаю, что комментарии тут излишни. Декларации не подтверждаются реалиями. Украина с каждым годом теряет свою политическую, экономическую, энергетическую, финансовую и информационную независимость. А значит, теряет свою государственную субъектность.

Таким образом, следует признать, что Конституция Украины не стала по-настоящему Основным Законом, неукоснительно действующим на всей территории страны, и по отношению к каждому гражданину и ко всем социальным группам. Даже шутка есть такая, что каждая власть хочет жить по принципу: "Друзьям - все, врагам - Закон". Именно, игнорирование Законов, отсутствие неотвратимости наказания и политической ответственности, нарушение прав человека во всех сферах жизни и полная деградация правоохранительной, банковской и судебной системы, ставит под сомнение само существование и функционирование современного государства.

Скорее, Украина сегодня превращается в территорию неофеодализма, насилия, хаоса, анархии и беззакония.

А это значит, что несмотря на признание всеми международными экспертами нашей Конституции одной из самых демократических в Европе, ее положения и нормы не работают. И не регулируют жизнь людей и взаимоотношения власти и общества.

Проще говоря, Украина не соответствует сегодня статусу правового, демократического, независимого и социального государства. Мы вернулись к первой статье и Круг замкнулся.

И это есть медицинский факт.

Все остальное - махровый популизм и демагогия.

Сегодня многие заговорили о необходимости проведения выборов.

Так вот, главная задача на эти выборы перед всеми простая и очевидная - привести к власти политиков-государственников и возобновить в Украине действие Конституции".

Спецкор "Страны" Валерия Ивашкина приводит список статей Конституции, нарушение которых происходит сейчас особенно явно.

Это и неприкосновенность личности (привет беспределу радикалов), и защита русского языка, идеологическое разнообразие (запрет КПУ и декоммунизация), запрет на незаконные вооруженные формирования, запрет на пытки и свобода слова.

Блогер Андрей Манчук считает, что с учетом действий украинской власти, Конституция выглядит сегодня по-настоящему "вольнодумным" и "бунтарским" документом. Ведь нынешние парламент и президент регулярно сужают действующие свободы, что прямо запрещено Конституцией.

"Парадоксально, но Конституция является на сегодня самым радикальным и подрывным документом, который только можно придумать в нынешней Украине.

Сборник формальных положений, прописанных когда-то группой кабинетных юристов, выглядит сейчас как манифест сопротивления и призыв к массовому протесту.

Власть явно видит это противоречие, и пытается выправить ситуацию, постоянно штампуя новые реакционные законы, полностью выдержанные в собственных интересах.

Хотя все эти акты, включая декоммунизационный закон Вятровича, полностью незаконны с точки зрения действующих конституционных норм. Ведь конституционные права и свободы не могут быть упразднены, а при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Для того, чтобы изменить положение дел в Украине, достаточно привести жизнь страны в соответствии с ее действующей Конституцией. В ней присутствуют все демократические нормы, которые были де-факто отменены в стране после победы Евромайдана.

Но будьте готовы к тому, что защита Конституции может быть расценена как преступление перед государством – которое давно стало главным нарушителем основного закона нашей страны".

Ему вторит одесский активист Вячеслав Азаров:

"Предлагаю приравнять чтение вслух Конституции Украины к публичным призывам свержения правящего режима. С праздником, сограждане!"

Журналист Руслан Коцаба, которого арестовали за антивоенный ролик в YouTube, напомнил о нарушениях статьи 34 о свободе слова:

"Одна из главных демократических свобод, отражена во всех конституциях мира - свобода слова. Поэтому все репрессии против этой демократической цивилизационной нормы должны нами, адекватными журналистами, компенсироваться легальным сопротивлением и четким соблюдением общепринятых норм объективной журналистики".