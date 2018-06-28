Представитель УПЦ Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что глава КП Филарет уже обратился с апелляцией к Константинопольскому Патриарху с просьбой отменить анафему, наложенную на него Русской православной церковью.

Об этом Евстратий Зоря сообщил 25 июня в Facebook.

"Патриарх Константинополя имеет права высшей апелляционной инстанции в судебных спорах, когда на уровне Поместной Церкви вопрос не может быть решен, а проблема выходит за местные рамки", - написал архиепископ.

По словам архиепископа УПЦ (КП), Патриарх Филарет уже подал Вселенскому Патриарху и Синоду каноническую апелляцию, считая "лишение сана и анафему" недействительными, поскольку Московский патриархат не соблюдал канонической судебной процедуры и принял решение произвольно.

"Без отвержение московской анафемы нет никакого другого способа со стороны Константинополя признать украинских архиереев, которые вне МП (Московский патриархат, - Прим.Ред.). А без признания иерархов и духовенства УПЦ (КП) и УАПЦ - нет смысла говорить об автокефалии, ведь на базе Московского Патриархата Константинополь не может ее провозгласить - поскольку МП в Украине автокефалии в целом, и от Константинополя, в частности - не хочет", - написал представитель УПЦ КП.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Константинопольский патриархат считает Филарета раскольником.

Также мы сообщали, что Филарет грозится отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у УПЦ после создания поместной церкви.