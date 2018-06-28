Воровство одежды и продуктов питания в магазинах становится молодежной субкультурой. В последние годы десятки и сотни молодых людей делятся впечатлениями от магазинных краж в соцсетях и даже принимают заказы на воровство за деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Такие люди называют себя шоплифтерами. Они крадут вещи или еду не из-за нужды, а ради острых ощущений.

Хобби - криминал

В гардеробе у 18-летнего студента из российской Уфы джинсы стоимостью, как обручальное кольцо. Футболки дешевле 50 долларов он не носит принципиально. Однако все, что есть в его гардеробе, вплоть до носков и нижнего белья - краденое.

Парень рассказывает, что сам из приличной семьи, а воровство в магазинах считает своим хобби.

"Началось все два года назад. Нам с другом было скучно, хотелось как-то развлечься. Мы пошли в магазин и вынесли футболку. Если честно, ни ему, ни мне она не была нужна. Ни один из нас ее даже ни разу не надел. Зато мы потом долго вспоминали, как отвлекали консультантов, чтобы не спалиться", - рассказывает шоплифтер.

По его словам, в соцсетях он может взять даже заказы на ту или иную вещь, которую просят украсть. Предметом заказа может стать что угодно: от копеечных шоколадок до дорогой техники.

Рассказывает, что не так давно утащил из магазина игровую приставку последней серии с двумя джойстиками. "Но своим личным рекордом я считаю поход в магазин **** (известный европейский бренд одежды. - Прим. Ред.). Я его обнес на 50 тысяч рублей за раз (20,8 тыс гривен)", - откровенничает студент.

Гаджеты в помощь

Шоплифтеры не надеются только на ловкость рук. Даже те, кто крадет просто от скуки, стараются модернизировать подход и обзавестись специальными гаджетами.

В их "арсенале", как правило, имеются глушилки, которые гасят сигнал от прикрепленных к одежде датчиков. Либо же сумка обшивается изнутри особой тканью, чтобы не проходил радиосигнал и вещь можно было беспрепятственно вынести из магазина. А чтобы снять защитные клипсы с одежды и обуви в ход идут специальные магниты.

Какой смысл?

Многие шоплифтеры считают себя едва ли не современными Робин Гудами.

"Магазины накручивают цены в пять, а то и в семь раз. У меня же люди могут купить все по себестоимости. На оставшиеся деньги они приобретают игрушки или сладости для детей", - рассказывает студент из Уфы.

Молодые люди, которые занимаются этим делом, убеждены, что воруя в магазинах, они борются с "торговыми магнатами" и дают рабочие места тысячам охранников. У них даже есть своя лексика: вместо "украл футболку" они говорят "освободил футболку".

Заказы из соцсетей

В социальных сетях можно зафиксировать десятки посвященных шоплифтингу сообществ. В самом большом из них состоят четыре с половиной тысячи пользователей. Как и другие деструктивные группы, сообщества шоплифтеров постоянно блокируют, но уже через несколько недель они появляются снова.

В интернете люди зачастую выкладывают видеоуроки из серии "как себя вести, если вас поймали охранники", и учат вычислять "слепую" зону в торговом зале.

Почти в каждой группе есть раздел "Покупки подписчиков". "Вчера купил две толстовки, рубашку, футболку, четыре батона колбасы, штаны, восемь упаковок порошка", - пишет один.

"Девушка пригласила в гости, с пустыми руками не пойдешь. Пришлось купить вина за две тысячи", - признается другой.

"Купил" - это эвфемизм, которым шоплифтеры заменяют слово "украл".

Среди шоплифтеров есть даже молодые мамы. Так, в одном из объявлений сообщается, что "продавец работает исключительно по детскому питанию и средствам ухода за младенцами". Спрашиваем, может ли "продавец" достать памперсы? "Без проблем. Напишите, какой размер и сколько упаковок", - следует моментальный ответ. Уже в личной беседе автор объявления признается, что вещи она выносит, спрятав их в детскую коляску: "Никто не станет обыскивать молодую маму. А если и заподозрят что-то неладное, достаточно прикинуться, будто ты просто забыла оплатить".

Охранники помогут

Официальную статистику магазинных краж собрать сложно главным образом потому, что в большинстве случаев до вызова полиции не доходит. Как правило, шоплифтерам удается договориться с охранниками.

Обычно за пойманного вора охране полагается премия в размере двух-трех тысяч рублей (800 - 1200 гривен). Однако, если шоплифтер предлагает больше, то сдавать его полиции просто не выгодно. В целом, из ста краж, которые фиксируют охранники супермаркетов, до полиции доходит одна-две. Во всех остальных случаях человек либо возмещает ущерб на месте, либо возвращает украденный товар.

Откуда ноги растут

По мнению психологов, шоплифтеров нельзя назвать классическими клептоманами. Как объяснил РИА Новости клинический психолог, специалист по зависимому поведению Иван Алименко, клептоманы крадут тайно. "Их преследует навязчивая идея обладать вещью. Но, совершив противоправное действие, они всегда испытывают чувство вины. Огласка клептоманам только навредит. Шоплифтеры же, наоборот, стараются рассказать о своем поступке как можно более многочисленной аудитории", - говорит он.

В основном к этому движению присоединяются подростки с кризисом идентичности, которые ищут себя и способ привлечь интерес общества к своей персоне. Однако, если родители понимают, что их ребенок увлекается магазинными кражами, им стоит обратиться к специалисту, который будет работать с психологическим климатом в семье, ведь такое поведение однозначно представляет собой травматическую реакцию подростка на какие-то проблемы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве неизвестные ограбили машину ветерана АТО с особыми потребностями Александра Чалапчия, разбив стекло автомобиля. Среди прочего грабители похитили зарядное устройство для его протезов.

Также мы писали, что в столичном ресторане карманники обчистили главу Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса.