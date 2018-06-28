Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинским политзаключенным. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принята! 77 за!", - написал в соцсети украинский представитель в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Фото: facebook.com

В тексте резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ являются политзаключенными.

Ассамблея призвала освободить украинцев, а до того момента обеспечить полное уважение их прав, в том числе путем соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.

ПАСЕ призвала воздерживаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других заключенных, если только это не требуется с медицинской точки зрения для спасения его или их жизни.

Напомним, накануне специальный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором рассматривали возможность возможного возвращения делегации России, не смог принять определенного решения.

Ранее "Страна" писала о том, что в ПАСЕ избрали нового президента. Это Лилиана Мори-Паскье из нейтральной Швейцарии.

Также мы сообщали, что ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и еще троих членов Ассамблеи.