В Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона
Отец покойной звезды Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джозеф Джексон скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет.
Об этом 27 июня сообщило издание TMZ.
Джексон-старший был болен раком, и в июне его госпитализировали с последней стадией болезни.
Фото: tmz.com
Он умер, находясь рядом с женой Кэтрин, детьми и внуками.
Как известно, у Джозефа Джексона было 10 детей. Он создал группу The Jackson 5, состоящий из его сыновей. А потом был менеджером у Майкла и Джанет.
Майкл Джексон когда-то рассказывал, что отец был очень строгим с ними. "У меня никогда не было возможности делать те радостные и беззаботные вещи, которые делают дети. Не было празднования Рождества, каникул", - признавался Майкл.
Ранее "Страна" сообщала, что дочь Майкла Джексона появилась на обложке глянца в романтическом образе.
Также за год покойный Майкл Джексон "заработал $75 миллионов, а Элвис Пресли в два раза меньше.