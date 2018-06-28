Отец покойной звезды Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джозеф Джексон скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет.

Об этом 27 июня сообщило издание TMZ.

Джексон-старший был болен раком, и в июне его госпитализировали с последней стадией болезни.

Фото: tmz.com

Он умер, находясь рядом с женой Кэтрин, детьми и внуками.

Как известно, у Джозефа Джексона было 10 детей. Он создал группу The Jackson 5, состоящий из его сыновей. А потом был менеджером у Майкла и Джанет.

Майкл Джексон когда-то рассказывал, что отец был очень строгим с ними. "У меня никогда не было возможности делать те радостные и беззаботные вещи, которые делают дети. Не было празднования Рождества, каникул", - признавался Майкл.

Ранее "Страна" сообщала, что дочь Майкла Джексона появилась на обложке глянца в романтическом образе.

Также за год покойный Майкл Джексон "заработал $75 миллионов, а Элвис Пресли в два раза меньше.