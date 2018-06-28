В Одесском морском порту обнаружено и изъято более 5,7 тысяч пар контрафактной обуви, ввезенной под видом детской обуви марки "Канарейка", сообщает УНИАН.

Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции в области, вечером 27 июня спецоперация была проведена силами оперативников Управления защиты экономики и сотрудников Одесской таможни ДФС в рамках выполнения постановления Кабинета министров Украины №479 от 20 июня "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей".

"В управление по защите экономики поступила оперативная информация о незаконном перемещении товара одним из предприятий-импортеров через Одесский порт, о чем было сразу поставлено в известность таможню", - сообщил представитель правоохранителей.

После этого прибывший товар проверили и и установили, что под видом детской обуви марки "Канарейка" в Украину ввезли контрафактную обувь с маркировкой под известные мировые бренды: Philipp Plein, Gucci, Versace.

Сейчас решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил с целью привлечения должностных лиц предприятия-импортера к ответственности. В общем обнаружено и изъято 715 коробок (5720 пар обуви).

Как уточнили правоохранители, факт нарушения таможенных правил заключается в занижении таможенной стоимости, уменьшении веса и предоставлении недостоверных сведений о партии товара. Кроме того, злоумышленники скрыли факт перемещения через государственную границу товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности.

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