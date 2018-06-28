В Украине в ночь на 28 июня оказались обесточены из-за непогоды 144 населенных пункта в пяти областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 144 населенных пункта в 5 областях", - сказано в нем.

Так, в Полтавской области обесточенной 58 населенных пункта, в Днепропетровской – 52, в Киевской – 28, в Кировоградской – 3, в Запорожской – 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту, как дождь и грозы накрывают Киев и область с юга.

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