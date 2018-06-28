Президент США Дональд Трамп отметил, что его сын следит за чемпионатом мира-2018 в России, а также оценил "фантастическую работу" организаторов турнира. Об этом Трамп сказал во время встречи с журналистами.

Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

"Мой сын любит футбол, и он наблюдает за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках чемпионата мира", - сказал он.

По словам Трампа, то, что Чемпионат мира проходит в России - захватывающе. "Это увлекательно, даже если вы не футбольный болельщик. Я немного болельщик, но у меня мало времени", - добавил президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча Трампа и Путина не изменит позицию США по Крыму - Джон Болтон.

Также Трамп подтвердил, что встретится с Путиным во время своего европейского турне.