В четверн, 28 июня, кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь", где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова. При этом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову на территорию колонии не пустили. Об этом сообщает УНИАН.

Колонна из четырех джипов заехала беспрепятственно на территорию исправительного учреждения, даже не остановившись рядом с Денисовой, которая стояла фактически на дороге.

На данный момент сообщается, что на телефонные звонки Денисовой Москалькова не отвечает. На попытки украинского омбудсмена связаться с руководством колонии, сотрудники отвечают, что у них режимное мероприятие.

Ранее "Страна" писала о том, что Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова.

Также мы сообщали, что российского омбудсмена Москалькову не пустили в СИЗО к Одинцову.