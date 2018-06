Компании Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd прекратили семилетний патентный спор, длившийся с 2011 года, связанный с утверждением Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone.

Условия урегулирования, о которых компании проинформировали Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, не раскрываются, сообщает Reuters.

В мае 2018 суд присяжных обязал Samsung выплатить Apple 539 млн долларов, после того как южнокорейская компания уже заплатила Apple 399 млн долларов за нарушение патентных прав. Samsung дополнительно выплатит американской корпорации около 140 млн долларов, если вердикт останется в силе. Возможно, Samsung должна заплатить Apple и какую сумму в рамках урегулирования спора, не это уточняется.

"Apple и Samsung конкурируют за звание крупнейшего в мире производителя смартфонов. Сумма выплат за нарушение патентов вряд ли повлияет на чистую прибыль компаний, но это дело повлияла на патентное право США", – отмечает агентство.

