Печерский суд Киева отменил арест $680,9 тыс., изъятых из банковского сейфа, который арендует экс-замглава администрации президента Юрий Чмырь.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 21 июня.

Решение принято по ходатайству адвоката, который сообщил, что следствием не доказано, что средства приобретенные незаконным путем. Кроме того, как утверждал адвокат, владельцем денег является не Юрий Чмырь, а другое лицо. По данным из источников СМИ - это Сергей Пуд, который ранее был парламентским помощником Чмыря, а также нардепа Виталия Хомутиннкіка.

Прокурор ГПУ Иван Нехаенко подал в суд заявление о рассмотрении ходатайства в его отсутствие и об отмене ареста не возражал.

Также суд получил заявление Юрия Чмыря, что он не против возврата денежных средств законному владельцу.

В июле 2017-го при обыске из банковского сейфа Чмыря изъяли более $1 млн.

В ноябре 2017 суд арестовал эти деньги с целью сохранения вещественных доказательств. Прокурор доказывал, что они получены из неофициальных источников и с них не было уплачено налогов в государственный бюджет.

Суд принял во внимание изменение позиции прокурора, потребность в аресте части средств отпала, и арест отменил.

Остальные $502 тыс. принадлежат жене Чмыря. Деньги, владельцем которых себя называет Сергей Пуд, были якобы переданы Чмырю на хранение. В его декларации они не отражены.

С июня прошлого года ГПУ расследуется дело относительно возможного уклонения от уплаты налогов и присвоения средств депутатом Сумского обларди Юрием Чмырем. По мнению следователей, имущественное положение Чмыря, который последние 10 лет работал на государственных должностях, не соответствует его официальным доходам.

Юрий Чмырь был заместителем главы Администрации президент с декабря 2013 по февраль 2014. С ноября 2015 года он депутат Сумского областного совета.

В 2010-2013 гг. Чмырь возглавлял Сумскую облгосадминистрацию. В 2006-2010 был народным депутатом от Партии регионов.

Ранее "Страна" сообщала, что у замглавы Администрации Януковича арестовали $1,2 млн.

Также у экс-зама главы АП Януковича нашли миллион долларов в банковской ячейке и 14 квартир.