Американский штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа
Штат Огайо (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Фото: facebook.com
"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", - говорится в сообщении.
Посольство приложило к публикации фотокопию соответствующего документа.
Отмечается, что в настоящее время Голодомор признан геноцидом в 12 штатах США.
Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин передумал выделять средства на реставрацию "Софии" и на оборудование для "Мемориала жертв Голодомора".
Также мы сообщали, что Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе.