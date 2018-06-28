Штат Огайо (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Фото: facebook.com

"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", - говорится в сообщении.

Посольство приложило к публикации фотокопию соответствующего документа.

Отмечается, что в настоящее время Голодомор признан геноцидом в 12 штатах США.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин передумал выделять средства на реставрацию "Софии" и на оборудование для "Мемориала жертв Голодомора".

Также мы сообщали, что Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе.