Шесть человек пострадали в результате тройного ДТП, которое произошло вечером 27 июня во Львовской области на трассе Киев - Чоп. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел в 19:20.

Отмечается, что гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo СХ60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet.

При столкновении авто травмы получили трое водителей и трое пассажиров транспортных средств.

48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4 госпитализирован в Бускую районную больницу. Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой. Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvoпосле осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львов, также был отпущен домой.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.

Фото: facebook.com

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