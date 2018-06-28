В четверг, 28 июня, когда Украина отмечает День Конституции, премьер-министр страны Владимир Гройсман выступил с заявлением относительно ее возможного изменения. Он считает, что в Основном законе нужно расширить полномочия главы Кабмина.

Об этом Владимир Гройсман рассказал в интервью порталу "Обозреватель".

"Роль премьер-министра в исполнительной власти должна быть однозначно усилена", - ответил Гройсман на вопрос о том, какие по его мнению изменения должны быть внесены в Конституцию.

Премьер-министр пояснил это тем, что нынешние возможности главы правительства недостаточны и ограничены.

"Проблема в том, что украинский премьер-министр не имеет права даже выдать распоряжения, указы. Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия. Издать указ премьер-министр также не может - есть только решения правительства, постановления правительства, поручения правительства. Премьер может дать поручение, собрать Кабинет министров, внести представление правительства по определенным вопросам", - рассказал Гройсман.

При этом премьер уточнил, что так было сделано специально, чтобы иметь "слабого" главу правительства.

"Так было сделано, чтобы получить слабого премьера с точки зрения его функционала. Но это абсолютно неэффективная модель. Я говорю не о себе, а в целом о системе. Я работаю во власти не один день, и у меня есть понимание, что такое эффективное управление. Поэтому говорю, что полномочия премьера должны быть усилены - так же, как и его персональная ответственность. В целом, считаю, надо совершенствовать Конституцию. В том числе и в разделе местного самоуправления. Также надо ликвидировать дуализм власти. И пусть там никто не думает, что я "наезжаю" на президента. Просто я откровенно выступаю за более эффективную модель управления", - уточнил Гройсман.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман сформулировал украинскую национальную идею.

Также мы рассказывали, что Гройсман напомнил, что в этом году Украина должна вернуть кредиторам $ 5 миллиардов.