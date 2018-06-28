Вечером 27 июня, в селе Березовка Житомирского района на территории частного домовладения прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадал 54-летний хозяин. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

По данным правоохранителей, взорвался боеприпас времен Второй мировой войны калибра 120 мм.

Сообщение в полицию поступило около 20:30.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы ГУНП, спасатели и медики.

Пострадавший мужчина госпитализирован с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

Фото: zt.npu.gov.ua

В сарае правоохранители обнаружили еще несколько корпусов боеприпасов, среди которых и мины военных лет.

Сейчас все боеприпасы и их части изъяты и направлены на экспертное исследование.

Расследуются обстоятельства и причины взрыва.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве АТОшник перевозил в маршрутке с людьми боевую мину со взрывателем.

Также мы сообщали, что под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.