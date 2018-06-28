После провального матча с Южной Кореей (0 - 2) чемпионы мира по футболу впервые в истории не смогли выйти из группы и покидают Мундиаль. Немецкая пресса уже обрушила на свою команду водопады критики.

А недовольные болельщики Бундестима после матча высказали свои претензии в лицо игрокам команды и тренеру Йоахиму Леву. Об этом сообщает The Sun.

После матча с Южной Кореей у входа в подтрибунное помещение один из болельщиков оскорбил полузащитника сборной Германии Месута Озила, который резко ответил ему. В результате между фанатом и футболистом возникла словесная перепалка, в которой вскоре приняли участие и другие мгроки немецкой команды. В итоге Озил ушел в раздевалку после вмешательства стюардов.

Чуть позднее болельщики дождались главного тренера команды Йоахима Лева, и тоже высказали ему свои претензии. Однако коуч не стал отвечать на провокацию.

Напомним, что сборная Германии не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира. Действующие чемпионы мира проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0 - 2 и заняли последнее место в группе F, из которой в плей-офф вышли мексиканцы и шведы.

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