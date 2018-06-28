Компания Nord Stream II начнет строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Европу по дну Балтийского моря этим летом, даже не имея на руках разрешения на укладку труб в территориальных водах Дании. При этом проект планирует выдержать и сроки завершения строительства, заявил финансовый директор компании Пол Коркоран журналистам в кулуарах Мирового газового конгресса, сообщает Интерфакс.

Он прокомментировал предложение премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена вынести обсуждение проекта "Северный поток - 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роль Украины как транзитера газа.

"Мне кажется, что в конце концов это относится к компетенции правительства Дании, у них есть свой закон. Мы подали заявку на получение разрешения, считаем, что это лучший маршрут, и теперь Дании решать - разрешать или запрещать", - сказал Пол Коркоран.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - пояснил он.

Пол Коркоран отметил, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

"Мы подали заявку на одобрение лучшего маршрута и надеемся получить разрешение в следующие недели или месяцы", - сказал он, отметив, что не может уточнить, сколько времени компания будет ждать перед тем, как подать заявление на другой маршрут.

Пол Коркоран подчеркнул, что начало строительства газопровода ожидается этим летом. Ранее компания обозначала начало строительства во втором квартале 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил о создании спецгруппы в Евросоюзе, чтобы остановить "Северный поток-2".

Также мы сообщали, что США призвали Евросоюз помешать реализации проекта Северный поток - 2.