Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО. Такое заявление гарант сделал сегодня, 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины, выступая возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, сообщает УНН.

"В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию, поправка, которая закрепит две наших стратегические цели, тесно связанные друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в День Конституции синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине.

Также мы разбирались в том, как подменили Конституцию и почему Украина уже четыре года живет по Основному закону в весьма сомнительной редакции.