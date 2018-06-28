Три украинских военнослужащих погибли на Донбассе в зоне проведения ООС за минувшие сутки 27 июня. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В сообщении говорится о том, что российские оккупационные войска 32 раза применяли прицельный огонь по нашим позициям. Причем четыре раза - из тяжелого вооружения.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, опытно и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Наибольшему число обстрелов за минувшие сутки подвергалось Мариупольское направление, где противник применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействия подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино. А из минометов калибром 82-мм был обстрелян город Железное. При этом острадали двое гражданских.

"Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены... По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как в зоне ООС артиллерия уничтожила опорный пункт.

Также мы сообщали, что командующий ООС не исключил применение авиации на Донбассе.