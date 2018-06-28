Две женщины погибли, а пятилетний ребенок серьезно травмирован в результате ДТП, которое произошло на трассе Тернополь-Рава Русская, где не разделили дорогу легковой автомобиль и грузовик, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

Смертельная авария произошла в среду, 27 июня, в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района.

"На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ-66, который принадлежит Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике двое военных были в кабине и двое - в кунге ", - говорится в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

В результате столкновения автомобилей погибли две женщины.

"Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи", - уточнили в полиции.

Следователи устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Следствие продолжается в соответствии с ч.3 ст. 286 УК Украины.

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