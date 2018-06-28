Первого июля, на чемпионате мира по футболу, в 1/8 финала сборная России сыграет с командой Испании.

"Фуриа роха" на трибунах "Лужников" будет поддерживать король Испании Филипп VI.

Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.

"Монарх прибудет на стадион Лужники, чтобы поддержать национальную сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона "Лужники" вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России", - заявили в федерации футбола Испании.

О том, что Филипп VI посетит матч сборных Испании и России в Москве 1 июля, говорится также в официальном сообщении, распространенном королевским двором Испании.

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он присутствовать на этом матче.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадону увезли в больницу прямо после матча Аргентина - Нигерия.

Также мы рассказывали, что сборная Испании выгрызла ничью с Марокко и пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018.