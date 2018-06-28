В четверг 28 июня, синоптики обещают дождливую погоду в Украине с ливнями и шквальным ветром, которые накроют практически всю территорию страны, кроме Запорожья, Херсона и Крыма. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Температура в среднем составит +25... +30 градусов, на западе ожидается +22... +27 градусов, на востоке и юге будет жарче всего от +29 до +34 градусов, местами даже +35... +37 градусов.

Кроме того, Укргидрометцентр объявил объявлено штормовое предупреждение по всей территории Украины.

"Внимание! Штормовое предупреждение о сложных погодных условиях. 28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь)".

Фото: meteo.gov.ua

"В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что погода в Украине на День конституции может быть испорчена жарой и дождями.

Также мы сообщали, что синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.