Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о намерении провести в июле эксгумацию и перезахоронение останков генерала - диктатора Франсиско Франко, бессменно правившего Испанией в период с 1939 по 1975 год.

Как передает Интерфакс, об этом испанский премьер заявил, отвечая на вопрос телерадиокомпании РТВЕ о том, совпадет ли эксгумация с периодом летних отпусков.

"Это заставит поработать многих из вас", - ответил Педрос Санчес.

Телерадиокомпания отмечает, что это решение неизбежно, поскольку этого требуют многие испанские левые, а также социалисты - однопартийцы Санчеса.

Ранее в эфире испанского телевидения Санчес поддержал решение об эксгумации и переносе останков Франко, не конкретизировав при этом, когда это может произойти и где будут погребены останки.

В настоящее время Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков тем, он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 82 лет.

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