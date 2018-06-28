Ночью, 28 июня, на 10 км автотрассы Харьков - Симферополь М-29, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два тяжелых грузовика DAF. Один из водителей погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 02:40. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв на место происшествия специалисты службы спасения "101" установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки "DAF", один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другой водитель, 1971 года рождения, был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.

Спасатели с помощью пожарно-технического открыли дверь кабины и достали тело погибшего мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в пресс-службе.

К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины.

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