Полиция Киева может похвастаться "необычным уловом". По данным наших источников в МВД, вчера, 27 июня, около 22.00 в магазине "Сильпо" охрана поймала на горячем не совсем обычного воришку.

Мужчина средних лет пытался вынести из магазина продуктов на внушительную сумму - около пяти тысяч гривен. Однако самое интересное было впереди.

При проверке документов выяснилось, что воришкой оказался гражданин Сондиненных Штатов Америки по имени Уэйн, 1973 года рождения. В Киеве он временно проживает на улице Софиевской. Что побудило американца украсть продукты - сейчас и выясняет полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в киевском ресторане украли $3400 у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.

Также в материале "Зона воровской анархии", мы выяснили, почему в Киеве жертвами карманников все чаще становятся украинские и зарубежные ВИПы.