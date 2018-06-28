В четверг, 28 июня, российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где планирует посетить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившими к ней", - расссказал "Интерфаксу" пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

Он отметил, что уполномоченный уже встретилась с губернатором ЯНАО.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования и с уполномоченным по правам человека в РФ, и с соответствующими структурами", - добавил Зловедов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в связи с этим совместное посещение Олега Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

Ранее "Страна" сообщала, что Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова.