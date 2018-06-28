Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил иски Украины относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два производства - по Крыму и Донбассу.

Об этом сообщил заместитель украинского министра юстиции Иван Лещина в своем Facebook.

"ЕСПЧ согласился по нашему ходатайству и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)", - написал Лещина.

Фото: facebook.com/ivan.lishchyna

Он также уточнил, что данный шаг ЕСПЧ очень серьезно усложняет жизнь представителям России, которым теперь гораздо труднее будет добиваться приостановки рассмотрения дел. Иван Лещина также напомнил, что этого решения Киев ждал с октября 2016 года.

Ранее Украина подала пять исков против России. Два из них касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, три - нарушений на Донбассе, в том числе и иск, касающийся вывоза в Россию группы детей из региона. В мае 2018 году четыре дела "Украина против России" Палата ЕСПЧ передала под юрисдикцию Большой Палаты.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов отказался от предложения ЕСПЧ прекратить голодовку.

Также мы рассказывали, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу Штепы в приоритетном порядке.