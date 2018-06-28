В Москве сейчас находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который утрясает последние детали предстоящей встречи глав США и России. Вчера, 27 июня, он провел пресс-конференцию, на которой заявил, что грядущая встреча глав двух государств не изменит позицию США по крымскому вопросу.

Об этом передает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что президент Трамп изменит свое мнение по поводу аннексии Крыма, Джон Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов Америки".

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что Россия и США одновременно объявят о дате и месте встречи Путина и Трампа.

Также мы рассказывали, что наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа остаются Хельсинки.