Процесс нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном продолжается. Власти КНДР и Южной Кореи уже приступили к переговорам о соединении автомобильных дорог между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Соединение автодорог позволит беспрепятственно проехать на машине из Сеула в Пхеньян.

На встрече официальных делегаций Сеула и Пхеньяна этот вопрос обсуждался менее получаса. Делегацию Южной Кореи возглавил заместитель министра транспорта, а КНДР - заместитель министра земли и охраны окружающей среды. Переговоры носили рабочий характер.

Планы по созданию единой автодороги между Пхеньяном и Сеулом обсуждались еще в 2015 году, однако переговоры были свернуты из-за четвертого ядерного испытания, произведенного в Северной Корее в 2016 году.

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