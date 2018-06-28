Тема №1 для всех немецких и большинства европейских газет - сенсационный вылет чемпионов мира с Мундиаля в России. Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти из группы в стадию плей-офф.

Немецкие издания после оглушительного фиаско своей национальной команды сошлись во мнении, что сборная не заслужила большего.

Популярный немецкий таблоид Bild вышел сегодня, 28 июня, с заголовком на первой полосе "Без слов" с отсылкой к игре четырехлетней давности, когда команда обыграла в полуфинале мирового первенства бразильцев со счетом 7:1. Именно такой заголовок на первой полосе красовался после того матча. Газета сравнила произошедшее с кошмарным сном, отметив, что сборная Германии "не заслужила большего", передает ТАСС в своем обзоре.

А пользователь Helen Miller в своем Twitter собрала обложки газет посвященных провалу сборной ФРГ и другим горячим темам четверга.

Фото: twitter.com/MsHelicat

Издание Frankfurter Allgemeine вышло с заголовком "Гибель Германии" на первой полосе. Газета отмечает, что матч с командой Южной Кореи контрастирует с игрой против шведов, в которой немцам удалось вырвать победу на последних секундах. Основная критика газеты, как и других немецких СМИ, адресована главному тренеру команды Йоахиму Леву. В материале газеты под названием "Немецкое падение" отмечается, что Лев потерял адекватность в восприятии реальности, также издание раскритиковало игроков, которые, по их мнению, не выглядели подавленными и растерянными после игры.

"Чемпионы мира не казались полностью удивленными, - отмечает Frankfurter Allgemeine. - Игроки команды, которая потерпела самое тяжелое поражение в истории немецкого футбола, все же не выглядели так, будто они были опустошены. Такое ощущение, что они заранее знали, что не пройдут далеко на этом чемпионате мира после игр с мексиканцами и шведами".

Авторитетная газета Sddeutsche Zeitung вышла с заголовком "Медленный крах", памятуя о том, как команда вырвала победу в матче со шведами, дав надежду на благоприятный исход в турнире, а затем бесславно сыграла с южнокорейцами. Издание обвиняет сборную в том, что футбол в ее исполнении был очень медлительным.

В другой статье издания отмечается, что Лев не выглядел удивленным после фиаско, поскольку, вероятно, знал причину неудач.

"Команду покинули Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Мирослав Клозе, с которыми он долгое время работал, но ему так и не удалось найти им замену, поскольку молодое поколение, которое триумфально выступило на Кубке конфедераций 2017 года, выглядело неубедительно", - говорится в статье.

Ранее "Страна" сообщала, что Диего Марадона объяснил, что с ним произошло на матче Аргентины и Нигерии.