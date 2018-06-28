Вице-президент США Майк Пенс рассказал, о чем будут говорить на своей предстоящей встрече лидеры США и России.

"Президент планирует в ходе встречи обсудить самый широкий круг проблем, которые требуют срочного решения", - заявил Майк Пенс.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вице-президент США также отметил, что среди них будет вопрос экономического взаимодействия между Россией и США, а также европейскими странами. Майк Пенс добавил, что Дональд Трамп также обсудит с Путиным предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Пенс подчеркнул, что глава США хочет поговорить о "военном вторжении" России в Сирию и на Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и США одновременно объявят о дате и месте встречи Путина и Трампа.