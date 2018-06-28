Трамп признался, что встретится с Путиным во время своего европейского турне
Президент США встретится со своим российским коллегой в ходе своей поездки в Европу.
Об этом сообщил сам Дональд Трамп выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
"Болтон сейчас там (в России) <...>. Он встретился с президентом Путиным. Я еще не получил полный отчет, похоже, что мы встретимся в не столь отдаленном будущем", - отметил президент США.
Дональд Трамп уточнил, что ему в течение часа ему сообщат, где именно пройдет саммит.
Также, по его словам, встреча может пройти после саммита НАТО, возможно в Хельсинки.
"Вероятно, встретимся во время моей поездкой по Европе", - сказал президент.
В ходе саммита Трамп планирует обсудить с президентом Российской федерации Украину и Сирию. "Никогда не знаешь о (том, что будет на - Прим.Ред.) встречах <...>. Хорошие вещи могут произойти <...>. Возможно, что-то позитивное может произойти", - сказал глава Белого дома.
"Страна" разбиралась, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине.
Заявления президента США по России, Украине и поездка к Ким Чен Ыну уже привели к ответу со стороны американского истеблишмента в виде задержания бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.