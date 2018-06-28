Президент Украины Петр Порошенко ввел льготный режим уплаты ввозной пошлины для некоторых товаров на период Операции Объединенных сил (бывш. АТО). В их списке - бронежилеты, шлемы и медикаменты.

Он подписал соответствующий закон, вносящий изменения в Таможенный кодекс. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС)", - говорится в опубликованном сообщении.

В частности, речь идет о ряде товаров, которые на период проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны: бронежилетах, лекарственных средствах и медицинских изделиях.

Как сообщала "Страна", у Авакова заказали разработку пуленепробиваемых щитов с видеокамерами.

тип 1 - металлические, площадью 40 кв. дм, массой 25 кг для защиты от пуль ПП и ЛПС;

тип 2 - композитные, площадью 45 кв. дм массой 28 кг для защиты от пуль Б-32.

Напомним, что Верховная Рада расширила льготы для силовиков в зоне ООС.