Легендарный Диего Марадона опроверг информацию о своей госпитализации с трибуны стадиона после матча сборной Аргентины и Нигерии.

"Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры у меня сильно разболелась шея и кружилась голова. В перерыве матча меня осмотрел врач, он посоветовал мне покинуть игру до начала второго тайма, но я хотел остаться, потому что на кону в этом матче стояло все. Как я мог уйти?" - написал Марадона в своем Facebook.

"Всех целую! Спасибо за поддержку", - добавил бывший футболист.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга журналистам подтвердили, что Марадона не был госпитализирован ни в одно из городских лечебных учреждений и не передвигался на скорой помощи.

Во вторник, 27 июня сборная Аргентины в стиле непредсказуемой футбольной сказки победила Нигерию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Аргентинцев устраивала только победа для выхода в плей-офф.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что Марадона госпитализирован после матча сборных Аргентины и Нигерии.

Марадона является чемпионом мира 1986 года. Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани.

Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial

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