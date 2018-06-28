Власти Туркменистана разрешили выезжать заграницу только лицам, старше 40 лет. Ранее возрастное ограничение на выезд из страны составляло 30 лет.

Об этом сообщает "Радио Азатлык".

"25 июня дашогузцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет", - сообщает корреспондент Азатлыка в регионе.

По словам жителей районов, обратившихся в миграционную службу за разрешением необходимым для получения туристической визы, чиновники учреждения отказали в выдаче справки, объяснив наличием "распоряжения сверху" о новом возрастного ограничения до 40 лет.

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в вилайете не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет", - рассказал Азатлыку 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы представившийся Шадурдыевым.

"Радио Азатлык" не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о сообщаемом очередном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана.

Как сообщала "Страна", президент Туркменистана стрелял и метал кинжалы на учениях.

Отметим, что в Туркменистане запретили показывать по ТВ секс, насилие и вредные привычки.