В понедельник, 2 июля в Ростове-на-Дону Бразилия и Мексика разыграют между собой право на участие в четвертьфинале ЧМ-2018.

На следующий день, 3 июля за выход в следующую стадию соревнований поборются Швеция и Швейцария. Матч европейцев состоится в Москве.

Стартовые свистки обоих матчей прозвучат в 17.00 по Киеву.

Как сообщала "Страна", действующие чемпионы мира покинули Мундиаль, уступив Южной Корее.

Сборная Германии раз за разом накатывалась на ворота Чо Хён У, но азиатские игроки не допустили взятия своих ворот Бундесмашиной, а после 90-й минуты южнокорейцы забили дважды.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.