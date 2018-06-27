Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным об улучшении взаимоотношений с Россией.

Об этом Болтон заявил на встрече Кремле, передает ТАСС.

"Я рад снова быть в Москве, благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете время", - обратился Болтон к Путину.

"Я надеюсь, что мы сможем, как и в ходе наших переговоров с вашими коллегами, обсудить возможности улучшения взаимодействия между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие", - заявил он.

Болтон отметил, что "даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важным залогом обеспечения стабильности в мире".

Он заверил Путина в том, что президент США Дональд Трамп привержен достижения этих целей.

"Страна" разбиралась, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине.

Трамп уже приглашал Путина в Белый дом, но президент России не захотел ехать в Вашингтон.

Напомним, что Россия и США в четверг, 28 июня, одновременно объявят о дате и месте встречи лидеров двух стран.





