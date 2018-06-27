В среду, 27 июня сборная Швейцарии сыграла вничью с командой футболистов из Коста-Рики. Игра завершилась 2:2.

Первый гол на стадионе в Нижнем Новгороде забили на 31-й минуте. Отличился Дземаили.

Латиноамериканцы сравняли счет после перерыва. Кендалл Уостон забил в угол после навеса Кэмпбелла с углового на 56-й минуте матча.

Альпийцы сумели отличится еще раз за две минуты до конца основного времени матча. После прострела забил Йосип Дрмич. Голевая передача - от Закарии.

Тем не менее, сборная Коста-Рики сумела заработать балл на Мундиале. На 93-й минуте Брайан Руис реализовал пенальти.

Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала со второго места группы E. В 1/8 финала 3 июля 2018 года в Москве сыграют Швеция - Швейцария.

Как сообщала "Страна", сборная Швейцарии сумела добыть первую волевую победу на ЧМ-2018 в упорном поединке с командой Сербии.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.