Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не стал прямо отвечать на вопрос об опоздании президента России Владимира Путина на встречу с ним и решил отшутиться.

Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции после переговоров Болтона в Кремле его попросили уточнить, вовремя ли к нему вышел глава российского государства, который, по выражению репортера, "до этого был замечен в опозданиях на встречи, например, с королевой Великобритании Елизаветой II и Папой Римским Франциском".

"Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он (Путин - Прим.Ред.) действительно пришел вовремя, или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим", - отшутился Болтон.

"И так как я не хочу выказывать неуважение ни к Папе Римскому, ни к другим людям, я воздержусь от ответа на этот вопрос", - добавил он.

Между тем, по данным журналиста, освещавшего встречу Путина и Болтона в Кремле, беседа началась почти точно по графику.

Встреча была назначена на 15:00 по Киеву. Болтона пригласили в Представительский кабинет Первого корпуса Кремля в 15:05, а в 15:08 туда вошел Путин.

Сам президент России с самоиронией относится к частым сдвигам в своем графике. Признавая, что порой не успевает вовремя начать ту или иную встречу, он объяснял это сложным рабочим графиком.

При этом в шутку Путин заявлял, что "никогда не опаздывает, а всегда приходит как раз к началу мероприятия".

"Страна" разбиралась, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине. Встреча, возможно, состоится до саммита НАТО, что может стать еще одной оплеухой западным союзникам Америки.

Напомним о чем Дональд Трамп может договориться с Путиным.





