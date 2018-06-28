Пришел как раз к началу мероприятия. Болтон шуткой ответил на вопрос об опоздании президента России
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не стал прямо отвечать на вопрос об опоздании президента России Владимира Путина на встречу с ним и решил отшутиться.
Об этом сообщает ТАСС.
На пресс-конференции после переговоров Болтона в Кремле его попросили уточнить, вовремя ли к нему вышел глава российского государства, который, по выражению репортера, "до этого был замечен в опозданиях на встречи, например, с королевой Великобритании Елизаветой II и Папой Римским Франциском".
"Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он (Путин - Прим.Ред.) действительно пришел вовремя, или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим", - отшутился Болтон.
"И так как я не хочу выказывать неуважение ни к Папе Римскому, ни к другим людям, я воздержусь от ответа на этот вопрос", - добавил он.
Между тем, по данным журналиста, освещавшего встречу Путина и Болтона в Кремле, беседа началась почти точно по графику.
Встреча была назначена на 15:00 по Киеву. Болтона пригласили в Представительский кабинет Первого корпуса Кремля в 15:05, а в 15:08 туда вошел Путин.
Сам президент России с самоиронией относится к частым сдвигам в своем графике. Признавая, что порой не успевает вовремя начать ту или иную встречу, он объяснял это сложным рабочим графиком.
При этом в шутку Путин заявлял, что "никогда не опаздывает, а всегда приходит как раз к началу мероприятия".
"Страна" разбиралась, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине. Встреча, возможно, состоится до саммита НАТО, что может стать еще одной оплеухой западным союзникам Америки.
Напомним о чем Дональд Трамп может договориться с Путиным.