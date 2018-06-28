Украине нужен национальный план действий по обеспечению безопасности журналистов. Об этом написал в обращении Европейской Федерации журналистов (EFJ) ее генеральный секретарь Рикардо Гутьеррес в своем Facebook.

"EFJ призвала правительство Украины приступить к осуществлению национального плана действий по защите журналистов в сотрудничестве с профсоюзами украинских журналистов", - говорится в сообщении.

Напомним, Рикардо Гутьеррес, принял участие в конференции экспертов ОБСЕ, которая была организована в Киеве 26 июня представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлемом Дезиром.

Рикардо Гутьеррес напомнил, что в отношении Украины имеется информация про 37 основных нарушений свободы СМИ, включая два убийства журналистов, Шеремета и Бузины.

В EFJ добавили, что безнаказанность убийств журналистов является проблемой в Украине. "Помимо Бузины и Шеремета мы все же открыли дела, связанные с убийствами журналистов: Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Александра Кучинского, Андреа Рокелли и Андрея Миронова".

Рикардо Гутьеррес призвал освободить всех задержанных журналистов во всех регионах Украины: Станислава Асеева, задержанного в Донбассе и журналиста РИА Новости Кирилл Вышинского, обвиненного в измене.

EFJ настаивает на важности случаев преследования и запугивания журналистов: "Журналист Мирослава Гонгадзе и глава НСЖУ Сергей Томиленко недавно были упомянуты в списке так называемых предателей, опубликованных в Facebook пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган. НСЖУ также была устно атакована первым вице-спикером парламента Украины Ириной Геращенко. Она обвинила профсоюз в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами", что является "явным подстрекательством к ненависти и насилию", - говорится в заявлении.

"Все больше и больше украинских журналистов находятся под угрозой со стороны государственных чиновников и политиков. Для них довольно обычно использование словесного насилия против журналистов. Мы призываем власти Украины отвечать на любую угрозу для журналистов", - отмечается в заявлении.

Также EFJ напомнило о деле Бабченко и его поддельном убийстве "Мы ожидаем от украинских властей полной прозрачности в этой операции. Они еще не объяснили, почему именно нужно было подделывать убийство. Вместо этого ясно, что Украина сильно подорвала свой авторитет и авторитет журналистов во всем мире. На наш взгляд, это безответственный поступок, но это создает неуважительное отношение к настоящим жертвам, таким как Ким Валь, Дафна Каруана Галиция, Ян Кучак и многие другие".

Фото: facebook.com/RicardoGutierrezVe

Как сообщала "Страна", Европейская федерация журналистов призывает власти и Украины, и России освободить от преследования работников СМИ.

Мы писали, что украинские власти допускают язык ненависти в отношении журналистов и публиковали заявление европейских правозащитников.

Также со ссылкой на европейских правозащитников мы сообщали. что в Украине из года в год растет количество нарушений прав журналистов