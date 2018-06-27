В среду, 27 июня сборная Бразилии обыграла команду Сербии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Желто-синие забили по мячу в каждом из таймов и вышли из группы Е с первого места.

На 36-й минуте Паулиньо из глубины поля московского стадиона "Спартак" получил мяч и перебросил его вратаря Сербии Стойковича. Голевую передачу в стиле Фреда записал на свой счет Коутиньо.

На 68-й минуте Неймар навесил с углового точно на голову Тиаго Силве, и также добавил себе в актив голевую передачу.

Как сообщала "Страна", сестра Неймара упала в обморок на стадионе и повредила левую руку.

На стабилизирующей повязке нанесена надпись: "Взгляд месяца".

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