Россия и США в четверг, 28 июня, одновременно объявят о дате и месте встречи лидеров двух стран. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Москве помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент США Дональд Трамп попросил меня приехать сюда, чтобы поговорить о времени проведения личной встречи президентов, - сказал он. - Завтра, 28 июня, будет сделано официальное заявление - одновременно по московскому и вашингтонскому времени - о месте и дне проведения этой встречи".

"Сегодня в течение всего дня посол [США в РФ] Джон Хантсман и я встречались с целым рядом российских представителей высокого уровня: с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, с советником президента Юрием Ушаковым и президентом Владимиром Путиным, - отметил помощник Трампа. - В рамках этих встреч мы обсуждали важные как для США, так и для России вопросы".



Возможные темы переговоров

"Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества, потому что двухсторонние отношения между РФ и США важны. Это также влияет на стабильность во всем мире", - сказал Болтон.

Помощник Трампа также заметил, что в проведении встречи лидеров США и РФ нет ничего необычного, напомнив о недавних контактах российского президента с главами западных государств.

"В этом контексте президент Трамп и президент Путин согласились, что сейчас настало время для их встречи", - заключил он. "Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией такой встречи. Но президент Трамп считает, что такая личная встреча пойдет на пользу как США, так и России. Она будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - сказал Болтон.

Кроме того, советник главы Белого дома не исключает достижения конкретных договоренностей на встрече Трампа и Путина. "Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и результатов. Накопилось уже очень много вопросов", - сказал Болтон. При этом он также добавил, что Вашингтон не ждет значительных результатов от встречи лидеров России и США.

"Президенты при личной встрече будут обсуждать все темы, которые посчитают наиболее важными. Мы не ожидаем каких-то значительных результатов от этой встречи, так как очень долгое время уже прошло без официального саммита между руководителями наших стран, поэтому встреча будет проводиться один на один или в расширенном формате", - отметил Болтон.

Он также отметил, что лидеры обсудят тему вмешательства в выборы в США. "Я думаю, что этот вопрос [о вмешательстве РФ в президентские выборы в США] будет подниматься между президентами", - сказал он. "Много людей говорили или намекали, что встреча Трампа и Путина каким-то образом показывает связь между [президентской] кампанией и Кремлем. Но это чушь", - указал Болтон.

"Не думаю, что это полезно, - продолжил он. - Как я уже сказал, президент [США] признает факт, что есть определенная критика решения о проведении этой встречи, но он считает, что такая личная встреча важна", - добавил он. Болтон добавил, что Трамп в своей политике руководствуется интересами национальной безопасности США. "Он считает - и я разделяю эту точку зрения, - что такая встреча будет способствовать этим интересам", - добавил американский дипломат.

Кроме того, Путин и Трамп могут обсудить возвращение России в G7. "Мы не обсуждали возвращение России в клуб G7. Но при личной встрече лидеров этот вопрос может быть поднят", - отметил Болтон. При этом он добавил, что санкции Европейского союза в отношении России должны сохраняться и позиция США по этому вопросу не поменялась. Болтон добавил, что тема антироссийских санкций поднималась на его встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которая состоялась накануне.

Встреча Лаврова и Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, встретятся перед российско-американским саммитом. По словам Болтона, также будут и другие подготовительные встречи для организации переговоров Путина и Трампа.

Тематика ПРО

Тематика противоракетной обороны обсуждалась на встречах в Москве, обращение Трампа за дополнительными средствами обозначает позицию Вашингтона по этому вопросу, отметил Болтон, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы обсуждали соглашение по ПРО и другие вопросы, относящиеся к области контроля над вооружениями", - сказал он. "Ответ на вопрос заключается в том, что Трамп запросил существенные ассигнования на оборонный бюджет и Конгресс выделил эти средства. Они пойдут также на усиление системы противоракетной обороны", - добавил Болтон.

Болтон также сообщил, что обсуждал на встречах в Москве ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Сегодня на встречах с российским руководством обсуждался вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но мы пока не ожидаем прорыва в этом вопросе", - сказал он.

Кстати, СМИ продолжают гадать, где состоится встреча. CNN сообщала, что столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала о том, что встреча Путина и Трампа может пройти не там, где планировалось.