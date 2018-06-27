В среду, 27 июня на Днепровской набережной в Киеве выпивший водитель на автомобиле Nissan вылетел с эстакады, с проспекта Бажана и врезался в автомобиль Porsche.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В его крови зафиксировано 3,07 промилле алкоголя, сообщает издание.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Славянске "Волга" врезалась в маршрутку, пострадали 9 человек.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса уснул за рулем и протаранил молоковоз. Водителя молоковоза доставили в больницу в шоковом состоянии.