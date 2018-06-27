В среду, 27 июня 2018 депутаты правящих в Италии политических партий "Движение "5 звезд" и "Лига" представили в Палате депутатов (нижней палате парламента) резолюцию о пересмотре санкций в отношении России.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Политики считают, что правительство Италии должно так "действовать в рамках ЕС, чтобы расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например, путем пересмотра позиции по санкциям".

Они также призвали "укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма".

Резолюция была представлена сразу после выступления в Палате депутатов премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который заявил, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России.

Ранее "Движение "5 звезд" и "Лига", а также "Вперед, Италия" уже выступали с такими резолюциями, однако они не были приняты.

"Страна" разбиралась, кто встал у руля в Италии и что это значит для ЕС и Украины.

Напомним, премьер-министр Италии не исключил блокировку Римом продления антироссийских санкций ЕС. Вопрос о продлении антироссийских санкций может быть внесен в повестку дня саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.