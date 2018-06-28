Дожди подходят к Киеву. Об этом прогнозе на своей странице в Facebook 27 июня сообщает синоптик Наталья Диденко.

Также она приводит синоптическую карту, на которой видно, как с юга и востока зона осадков (она выделена голубым цветом) уже приблизилась к Киевской области.

Ранее она писала, что в Киеве уже с вечера 27 - грозовые ливни.

Фото: facebook.com

Ранее синоптик Наталья Диденко обратила внимание, что жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.

Напомним также, что погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.

Как сообщала "Страна", сразу в четырех областях Украины в середине недели пройдут грозовые дожди.