Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП), которые в среду, 27 июня, одобрил Сейм и Сенат Польши.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП) после получения необходимых юридических заключений", - сказано на официальном сайте польского президента в среду, - передает "Интерфакс- Украина".

В сообщении отмечается, что президент принял решение подписать данный законопроект в кратчайшие сроки по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

"Президент подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и достоинстве поляков и Польши – задача, которую должны выполнять все польские политики и государственные учреждения", - сказано в сообщении.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook в среду написал, что принятые изменения в закон об ИНП Польши, продемонстрировали, что "не все потеряно, и есть способность признавать свои ошибки и исправлять их".

Ранее "Страна" писала о том, что сейм Польши внес изменения в скандальный закон, но "антибандеровские" положения оставил.

Также мы сообщали, что Вятрович назвал памятные мероприятия 22 июня "опасным атавизмом совка".