В январе-мае 2018 года отечественные трейдеры экспортировали из Украины 0,92 тыс. тонн свинины. Это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины".

Трехкратно сократились не только объемы экспорта свинины, но и приток валютной выручки в Украину за счет таких операций. Так, если внешняя торговля свинины за 5 месяцев 2017 года позволила отечественным трейдерам получить $6,3 млн выручки за поставленную за границу свинину, то в этом Украина заработала лишь $2,1 млн.

Поступления импортной продукции за анализируемый период тоже почти утроились: за период с начала года завезли 5,2 тыс. тонн мяса свиней против 1,9 тыс. тонн за соответствующий период 2017 года. Расходы на импорт увеличились более чем 3,5 раза, ведь увеличились как средняя цена килограмма ввезенной продукции, так и существенно стала шире товарная структура импорта.

Поэтому летний сезон 2018 года Украина начала с отрицательным внешнеторговым сальдо, поскольку затраты на импорт свинины на $7,3 млн превысили поступления валюты за экспортные поставки этой продукции.

Как сообщала "Страна", в некоторых регионах Украины уровень радиоактивности молока превышает норму в пять раз.

Эту проблему смогут решить защитные меры, предусматривающие введение коровам Ферроцина (препарат для выведения радионуклидов), минерального удобрения картофельных полей и кормления свиней незагрязненным кормом.

Напомним, что в Измаиле вспышка АЧС, всех хрюшек города уничтожат. Хозяевам животных возместят убытки, а самостоятельный убой свиней запрещен.